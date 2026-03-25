En este tiempo especial de la Cuaresma, distintas comunidades vienen participando del rezo del Santo Vía Crucis. En este caso compartimos imágenes de esta práctica penitencial realizada por personal policial, vecinos e instituciones del Este catamarqueño, acompañados por el padre Esteban Chaile, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Valle, con sede en Icaño, departamento La Paz.

El miércoles 18 de marzo, se llevó a cabo el Vía Crucis y la celebración de la Santa Misa con la participación de la familia policial, vecinos, autoridades y escuela secundaria de la Zona C, correspondiente a las comisarías de Tapso y El Alto.

El jueves 19 de marzo, día de San José, Patrono de la Policía de Catamarca, se rezó el Camino de la Cruz y se celebró la Eucaristía en Bañado de Ovanta.

El martes 24 de marzo, se concretó el Vía Crucis organizado y rezado por el personal policial de la Regional N° 2 de la Zona Norte del departamento La Paz.