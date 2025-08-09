Tinder y su empresa Match Group han sufrido una caída en sus usuarios de pago. En concreto, un 7% menos en el caso de Tinder y un 5% menos si hablamos del conjunto de aplicaciones del grupo. A pesar de que los ingresos totales del grupo se han mantenido estables en 864 millones de dólares, las ganancias cayeron ligeramente.

Por ello, desde Tinder están luchando por generar más ingresos y está implementando nuevas iniciativas para que más personas paguen por su producto.

En este caso, han introducido novedades en el diseño y nuevas funciones para que encontrar pareja sea más fácil.

Estos son todos los cambios que llegan a Tinder

Tal y como recogen desde TechCrunch, entre las novedades más destacadas nos encontramos con la función «modos», que va a permitir a los usuarios cambiar fácilmente entre diferentes tipos de citas, dependiendo de sus intereses. Además, también se está rediseñando la interfaz para que tenga una apariencia más limpia y moderna con nuevas pestañas para facilitar el contacto entre las personas que sean compatibles.

Otra de las nuevas características que se están implementando es que se puede dar «me gustas» a partes específicas del perfil, algo que puede ayudar a empezar conversaciones. También se están desarrollando unas funciones exclusivas para estudiantes universitarios como la opción de buscar coincidencias en su propia universidad u otras.

Desde la compañía afirman que continúan experimentando con la inteligencia artificial y en Nueva Zelanda se probó un sistema que sugiere parejas potenciales basándose en las fotos e información del perfil, respuestas a preguntas e incluso en las fotos que se tiene en la galería si el usuario lo permite. Por el momento, se desconoce si se terminará consolidando y si llegará a más países.