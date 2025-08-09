El Gobierno provincial continúa ejecutando obras viales de valor estratégico en todo el territorio provincial. En este caso, desde Vialidad Provincial informaron que avanza a buen ritmo la construcción del puente sobre el Río Santa María, en la localidad de Las Mojarras.

Con un avance del 60%, los equipos trabajan en el hormigonado de las superestructuras y en la consolidación de los terraplenes que son esenciales para agilizar los tiempos de la obra.

Esta es una infraestructura estratégica que transformará el departamento, la región y se lleva a cabo gracias a una administración eficiente del Estado provincial. Posibilitará una mejor conectividad y seguridad vial de toda la comunidad santamariana, facilitando el acceso entre localidades y zonas aledañas.

El puente cuenta con más de 350 metros de extensión -doble mano de circulación-, sobre Ruta Provincial N°149, y será la infraestructura más grande de este tipo en la provincia y uno de los más grandes de todo el NOA.

Infraestructura que une

En Santa María, el Gobierno provincial inauguró en agosto del año pasado el puente en la localidad de San José, el primer puente en 200 años de la localidad, un pedido anhelado por los vecinos de dicha localidad que en épocas estivales quedaban aislados por las crecidas.

Con el puente en Las Mojarras, la gestión del gobernador Raúl Jalil lleva construidos 12 puentes a lo largo y ancho de todo el territorio provincial. El detalle es el siguiente:

-Puente de El Rodeo

-Puente sobre Ruta N°21 (Los Altos)

-Puente sobre el Río Pucará (Aconquija)

-Puente sobre el Río El Bolsón (Belén)

-Puente sobre el Río Cura Quebrada (Belén)

-Puente sobre la Avenida Camino de la Virgen (Valle Viejo-Capital)

-Puente de San José (Santa María)

-Puente en Las Mojarras (Santa María)

-Puente sobre el Río Los Árboles (camino a las Termas de Fiambalá)

-Puente de Medanitos (Fiambalá)

-Puente de Singuil

-Puente sobre el Río Las Juntas

*Además, se llevó a cabo la reconstrucción casi total del puente en Sumalao, que conecta la Capital con Valle Viejo.