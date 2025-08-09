motorola y Swarovski trabajan mano a mano para apostar por la innovación, el lujo y la artesanía a la hora de lanzar nuevos dispositivos electrónicos al mercado. A principios de año, el lanzamiento de los auriculares moto buds loop con Sound by Bose y ‘crystals by Swarovski’ marcó el inicio de una nueva audaz convergencia entre la tecnología de vanguardia y el lujo refinado, dando como resultado un wearable de audio que también es un objeto de moda.

Sin duda, este gadget destaca por su concepto innovador y estilo armonioso, no obstante, motorola ha sacado a relucir su nuevo motorola razr 60 con incrustaciones de ‘crystals by Swarovski’. Este móvil plegable posee un acabado inspirado en el cuero, tiene un diseño de efecto acolchado e incorpora 35 cristales de Swarovski que están colocados a mano, incluyendo uno de mayor tamaño, con 26 facetas.

También, las teclas de volumen presentan un diseño inspirado en cristales para aportar un toque extra de elegancia, incluye una funda premium tipo bandolera a juego y está disponible en el tono PANTONE Ice Melt.

Según motorola, «el diseño vanguardista y la tecnología inteligente convergen no solo para satisfacer las necesidades tecnológicas de los usuarios, sino también como un reflejo de sus vidas, estilos y valores. Esta deslumbrante colaboración es solo el comienzo de Motorola Collections, que contará con nuevas series en el futuro. La colección contará con unidades limitadas y estará disponible próximamente en España«.

motorola también renueva sus auriculares de lujo

Más allá de este teléfono plegable, motorola ha querido actualizar sus auriculares moto buds loop, que ahora estarán disponibles en otro color: el tono Ice Melt.

La calidad de sonido Sound by Bose los hace brillar tanto como los ‘crystals by Swarovski’, combinando perfectamente una gran calidad de sonido excepcional con un estilo personal distintivo. Asimismo, su diseño open ear permite al usuario mantenerse conectado con el entorno, por lo que son ideales para usar en el transporte público, correr o en cualquier momento del día.

Por otro lado, su estructura ligera y elegante está diseñada para ajustarse cómodamente a la parte externa del oído, ideal para llevar durante largos períodos sin molestia, y convirtiéndolos en una opción tan atractiva como cómoda.

