Apple presentará los nuevos iPhone 17 junto a iOS 26 en el mes de septiembre y, en cuanto a los teléfonos, habrá importantes cambios tales como que desaparece el modelo Plus y se introduce el nuevo iPhone Air con un diseño mucho más delgado, entre otras novedades que te explicamos aquí. Pero de lo que se habla es que un rumor sobre que los de Cupertino van a subir los precios de varios de los nuevos modelos.

Qué precio tendrán los nuevos iPhone 17

Desde 9to5mac, informan de que un analista sugiere que los precios del iPhone Slim, iPhone Slim, Pro y Pro Max aumentarán en 50 dólares este año, dejando fuera al iPhone estándar, lo que dejaría a un iPhone 17 de 799 dólares, un iPhone 17 Air de 949 dólares, un iPhone 17 Pro de 1.049 dólares y un iPhone 17 Pro Max de 1.249 dólares.

Cuenta que con esa subida de precio hay pocas posibilidades de que la compañía ofrezca más almacenamiento, algo que puede restarle valor en general. Eso sí, puede que con el nuevo diseño del iPhone 17 Pro puede que el no aumento de la capacidad se vea más relegado al segundo plano y no genere preocupaciones a Apple.

El analista comenta que le parecería bastante caro tener que pagar 949 dólares por el iPhone 17 Air debido a que, en estos momentos, es un segmento del mercado sin probar. Además, los proveedores de Apple no esperan que sea una parte significativa del volumen ventas, al menos, por ahora. Pero lo que está claro es que si el iPhone estándar vale 799 dólares, dificultará y mucho la venta del nuevo Air.