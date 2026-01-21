En la mañana de este miércoles, el gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso, tomó juramento a Olga Teresita Regalado como nueva ministra de Minería de Catamarca. La flamante funcionaria reemplaza a Marcelo Murúa, quien asumirá como director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Hasta ahora, Regalado se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Minero. Ingeniera en Minas y con una amplia trayectoria en la gestión pública del sector, se convirtió en la segunda mujer catamarqueña en estar al frente del Ministerio de Minería.

Tras asumir, Regalado agradeció la confianza del gobernador y aseguró que continuará con la política minera que se viene desarrollando en la provincia. “Los ejes de la gestión seguirán siendo la transparencia, el acceso público a la información, la participación ciudadana y una minería ambientalmente aceptable, donde los catamarqueños puedan decidir sobre la actividad”, expresó.

Durante el acto, el gobernador Raúl Jalil realizó un balance de la política minera provincial, destacó la gestión saliente y delineó los principales desafíos del sector para los próximos años, resaltando la importancia de sostener políticas públicas en el tiempo. En ese sentido, remarcó que actualmente Catamarca cuenta con inversiones de más de 15 países, con capitales provenientes de Europa, Suiza, Estados Unidos, India y China, además de la presencia de empresas como Glencore, Albemarle, YPF y empresarios locales.

La asunción contó con la presencia de familiares, legisladores provinciales, funcionarios de minería, representantes de las empresas, entre otras autoridades.