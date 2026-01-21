Ejecutivos de la compañía mantuvieron una reunión institucional con el gobernador Raúl Jalil y las autoridades saliente y entrante del Ministerio de Minería, en la que reafirmaron el diálogo, la planificación a largo plazo y el trabajo conjunto para el desarrollo del sector.

Ejecutivos de la empresa minera Glencore mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con el objetivo de ratificar la continuidad de la agenda de trabajo vinculada al desarrollo de los proyectos mineros en la provincia. Del encuentro participaron además el ministro de Minería saliente, Marcelo Murúa, y la ministra entrante, Teresita Regalado, en un contexto de transición dentro de la cartera minera provincial.

La delegación empresarial estuvo encabezada por el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y por el gerente de Relaciones Institucionales del proyecto MARA, Pablo Lilljedahl, quienes destacaron la importancia de sostener una relación institucional fluida con el Gobierno provincial y de continuar avanzando en los proyectos estratégicos que la compañía desarrolla en Catamarca.

La reunión se llevó a cabo en el recientemente inaugurado Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), un espacio que busca integrar innovación, identidad cultural y producción. En ese marco, las autoridades recorrieron distintos sectores del edificio, que pone en valor expresiones artísticas y tecnológicas propias de la provincia. Entre los espacios visitados se destacó la sala dedicada a la minería, donde se refleja tanto la historia como el presente de una actividad clave para la matriz productiva catamarqueña.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de sostener una línea de trabajo articulada entre el Estado provincial y el sector privado, especialmente en un escenario de recambio de autoridades en el Ministerio de Minería. En ese sentido, se subrayó la importancia de garantizar continuidad institucional, previsibilidad y reglas claras para acompañar el desarrollo de los proyectos mineros en curso y los que se proyectan a futuro.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la minería representa uno de los pilares económicos de Catamarca y que su desarrollo debe darse bajo criterios de planificación, control estatal y sostenibilidad. La presencia de las autoridades saliente y entrante de la cartera minera fue leída como una señal de transición ordenada, orientada a asegurar que los cambios en la conducción no alteren el rumbo de las políticas públicas del sector.

En ese contexto, se reafirmó la voluntad de profundizar el diálogo institucional, fortalecer los mecanismos de planificación a largo plazo y acompañar las iniciativas productivas que generan empleo, inversiones y desarrollo local. Tanto el Ejecutivo provincial como la empresa coincidieron en que el trabajo coordinado resulta fundamental para enfrentar los desafíos del sector y consolidar una minería responsable, alineada con las demandas sociales y ambientales.

Al término del encuentro, el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, destacó la predisposición de las autoridades provinciales y valoró la continuidad institucional demostrada durante la transición en el Ministerio de Minería. «Valoramos la apertura al diálogo y la continuidad institucional demostradas por las autoridades provinciales. El Ministerio de Minería cumple un rol fundamental para impulsar un desarrollo minero responsable, y creemos que el trabajo coordinado, con reglas claras y previsibilidad, es clave para promover el desarrollo productivo y el crecimiento sostenible de Catamarca», señaló.

La reunión se inscribe en una serie de encuentros que la compañía viene manteniendo con autoridades provinciales, en un contexto en el que la minería continúa siendo un eje central del debate económico y político en la provincia. Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la articulación con empresas del sector resulta indispensable para consolidar inversiones, fortalecer el control estatal y asegurar que los beneficios de la actividad impacten de manera positiva en las comunidades locales.