En diálogo con la comunidad, se definirán obras prioritarias para el desarrollo de Fiambalá.

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio.

En este marco, se informó sobre el avance de la apertura de traza del camino Chuquisaca (Fiambalá)-Antofagasta de la Sierra, donde actualmente se ejecutaron 16 kilómetros en el tramo de cuesta (restan 5 km para completar este tramo), uno de los más complejos de la obra. Este nuevo camino permitirá reducir en aproximadamente 50 kilómetros la distancia entre Fiambalá y Antofagasta, además de pasar a ser un nuevo corredor turístico y productivo para la región.

Por otra parte, se acordó que a principios de febrero se realizará una audiencia pública en Fiambalá para definir obras que serán ejecutadas con fondos provenientes de la actividad minera. La instancia será organizada de manera conjunta por el municipio y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, con la participación abierta de la comunidad. En ese marco, también se confirmó que el Gobernador visitará Fiambalá a fines de este mes.

En materia de infraestructura local, desde el municipio manifestaron como prioridades la construcción de un Polideportivo, la puesta en valor de las Termas de Fiambalá y la unión de Río Las Losas con Río Guanchín, obras consideradas estratégicas para el desarrollo social y turístico de la jurisdicción.