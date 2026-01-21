El gobernador Raúl Jalil, junto al vicepresidente de la empresa Energía Catamarca SAPEM, Héctor Bóscolo, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la firma Inti Energy, quienes presentaron su plan de inversión para el desarrollo de parques solares en distintos puntos del territorio provincial.

El encuentro se inscribe en la agenda de trabajo que el Gobierno de Catamarca viene impulsando con empresas del sector energético, como BGH, Total Energy, VIPSA, entre otras, con cuyos referentes se reunieron oportunamente. Esto se da en el marco de una política orientada a fortalecer y diversificar la matriz provincial a través de fuentes renovables, entendiendo que este tipo de inversiones no solo aportan a la sostenibilidad ambiental, sino que también generan oportunidades de crecimiento productivo, empleo y mayor autonomía energética.

Inti Energy expuso una propuesta que contempla la instalación de parques solares de pequeña, mediana y mayor envergadura, distribuidos estratégicamente desde el Este hasta el Oeste de la provincia, con el objetivo de abastecer distintas zonas y responder a las demandas locales de generación.

En ese contexto, Héctor Bóscolo explicó que la iniciativa presentada se alinea con el esquema que hoy promueve el mercado eléctrico nacional. “La idea es contractualizar con la distribuidora, como hoy busca el mercado eléctrico por decisión del gobierno nacional, a través de contratos con privados”, detalló.

De la reunión también participó el director ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán