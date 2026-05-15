La delegación catamarqueña participó de actividades junto al Servicio Geológico de Estados Unidos para analizar aspectos ambientales, operativos y regulatorios vinculados a tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE), gestión hídrica y protección de ecosistemas salinos.

El Ministerio de Minería participó, en el marco del programa “Gestión Regulatoria del Litio y Minerales Críticos”, de jornadas técnicas junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos, en las que se abordaron temas relacionados a lo operacional y ambiental de la extracción de litio en salmueras, mediante tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE); y sobre prácticas de monitoreo en campo y análisis de datos asociados a la gestión hídrica.

En estas mismas jornadas, se realizó una visita técnica a la planta piloto de extracción directa de litio de Waterleaf Resources, filial de Lilac Solutions, ubicada en el sector Brazo Norte del Gran Lago Salado, cercano a Salt Lake City, Utah, para conocer en terreno las condiciones ambientales, operativas y tecnológicas asociadas a este tipo de proyectos.

Cabe destacar que esta tecnología fue presentada ante el Ministerio de Minería en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Kachi, concesionado por Morena del Valle-Lake Resources, ubicado en el salar Carachi Pampa, Antofagasta de la Sierra, que actualmente está en proceso de evaluación.

En estos encuentros, la Provincia estuvo representada por la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el director del Servicio Jurídico del organismo, Raúl Colombo.

Uno de los principales objetivos de la actividad de intercambio técnico fue generar una retroalimentación con las autoridades del Estado de Utah y del gobierno federal de Estados Unidos, para analizar los aspectos técnicos, ambientales y legales vinculados a la tecnología DLE y a los procesos de reinyección de salmueras, para el desarrollo de una producción más eficiente y sostenible de minerales estratégicos. Por otra parte, se buscó profundizar el intercambio de experiencias en cuanto a la protección de ecosistemas salinos, la optimización del uso del recurso hídrico y el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para una gestión responsable del litio.