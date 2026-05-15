ABEL PINTOS, LOS HERRERA Y LA LBC CON EUGE QUEVEDO EN EL ESTADIO



En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el próximo lunes 20 de julio se realizará “Poncho Sunset Especial Día del Amigo”, una propuesta especial para celebrar la amistad con música en vivo y un formato diferente en el Estadio Bicentenario desde las 17 horas.

La jornada reunirá a Abel Pintos, una de las voces más importantes de la música argentina; a Los Herrera y a LBC junto a Euge Quevedo, protagonistas de uno de los fenómenos más importantes del cuarteto actual.

Con una grilla que combinará distintos estilos musicales en una celebración pensada para disfrutar entre amigos, al aire libre y con el atardecer catamarqueño como telón de fondo.

Poncho Sunset propone un formato diferente dentro de la programación de la fiesta más grande del invierno argentino, con un jornada especial que ese día concentrará toda la actividad artística en el Estadio Bicentenario, por lo que no habrá presentaciones en el Escenario Mayor ni en El Patio.

Con esta iniciativa, el Poncho continúa ampliando sus propuestas y maneras de disfrutar el evento, incorporando nuevas experiencias.

La edición 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se desarrollará del 17 al 26 de julio y volverá a reunir en Catamarca a destacados artistas nacionales y provinciales, además de artesanos, emprendedores y propuestas culturales para toda la familia.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar