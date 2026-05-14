DOMINGO 19 DE JULIO EN EL ESCENARIO MAYOR

Soledad Pastorutti se presentará el domingo 19 de julio en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en una de las noches más esperadas de la fiesta más grande del invierno argentino.

Con una trayectoria que la convirtió en una de las máximas referentes de la música popular argentina, La Sole regresará a Catamarca para reencontrarse con el público del Poncho en un show que promete clásicos y toda la fuerza de una artista que marcó generaciones. Además, este año la cantante celebra 30 años de carrera, consolidando un recorrido artístico que transformó para siempre la música folklórica argentina.

Dueña de una energía arrolladora sobre el escenario y de una conexión única con el público, Soledad Pastorutti vuelve luego de una recordada presentación en la edición 2023, donde ofreció un espectáculo cargado de folklore, emoción y el tradicional revoleo del poncho que ya forma parte de su sello artístico.

En cada una de sus visitas a la Fiesta del Poncho, La Sole logró convertir sus shows en verdaderas celebraciones populares, recorriendo canciones emblemáticas de su carrera junto a nuevas composiciones que reflejan la evolución artística de una de las voces más importantes del país.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar