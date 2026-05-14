SU SHOW SERÁ EL DOMINGO 19 DE JULIO

El domingo 19 de julio, Karina llegará al Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho para ser parte de una jornada con fuerte protagonismo femenino en la programación

Reconocida como una de las voces más importantes de la movida tropical argentina, Karina construyó una carrera marcada por canciones que trascendieron generaciones y se convirtieron en verdaderos clásicos populares. Temas como “Corazón mentiroso”, “Con la misma moneda” y “Fuera” forman parte de un repertorio que acompaña desde hace años a miles de seguidores en todo el país.

A lo largo de su trayectoria, la artista obtuvo siete premios Carlos Gardel y un Premio Konex, consolidando más de 20 años de carrera con grandes éxitos y una fuerte presencia en la escena musical argentina.

Su presentación en Catamarca promete una noche de canciones coreadas y una energía festiva, marcando además el debut de la artista en el escenario mayor del Poncho.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca y volverá a reunir a destacados artistas nacionales y provinciales junto a propuestas culturales, artesanales y gastronómicas para toda la familia.

Las entradas para las distintas noches de Escenario Mayor estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar