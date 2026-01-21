El presidente Javier Milei realizó una modificación de su agenda en Davos, Suiza, donde viajó para participar del Foro Económico Mundial: participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump, junto a otros mandatarios, para reducir la influencia diplomática de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en su canal oficial de Whatsapp el cambio de actividades del jefe de Estado en Suiza, donde el miércoles (11:45 hora argentina) brindará su discurso en el Foro Económico Mundial. Por su parte, la ceremonia de Firma del Consejo de Paz se llevará a cabo a las 6:30, hora argentina.