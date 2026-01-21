A las 09:30 de la mañana de hoy, a raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10, en la que un joven de 26 años de edad manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído su perro de raza Bulldog Francés, tras realizar tareas de su especialidad, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa llegaron hasta un inmueble ubicado en la calle Olmos de Aguilera S/N°, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde una mujer de 35 años, hizo entrega del animal, manifestando que lo habría encontrado deambulando en inmediaciones al lugar, por lo cual los Policías lo resguardaron y luego fue entregado a su propietario, mientras que desde la Justicia interviniente se brindaron las medidas a seguir.