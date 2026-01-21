En la tarde de hoy, a las 15:30, numerarios de la Comisaría de Siján llegaron hasta un domicilio ubicado en el ingreso a esa localidad del departamento Pomán, donde se habría producido un hecho de violencia de género.

En el lugar, se entrevistaron con una mujer de 50 años de edad, quien les comentó que, momentos antes, su pareja, un hombre de la misma edad, la habría agredido físicamente con un machete, que fue secuestrado, al igual que otro elemento de las mismas características y un hacha, para luego darse a la fuga.

Ante lo sucedido, y a raíz de las lesiones sufridas en uno de sus miembros superiores, la damnificada fue asistida por profesionales médicos del Hospital Zonal, quienes decidieron trasladarla al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital.