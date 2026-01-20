La provincia de Catamarca definió para 2026 mantener las alícuotas vigentes del Impuesto Automotor y reforzar un esquema de beneficios e incentivos destinado a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias, con el objetivo de brindar previsibilidad y facilitar el cumplimiento.

Entre los principales beneficios, se destaca un descuento de hasta el 15% para quienes opten por el pago anual anticipado, junto a un beneficio adicional del 5% para contribuyentes cumplidores que reúnan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El esquema 2026 incorpora además un tope de actualización del impuesto en línea con la pauta inflacionaria, orientado a otorgar mayor previsibilidad y evitar aumentos desmedidos, permitiendo a los contribuyentes planificar sus obligaciones con mayor claridad.

Asimismo, se mantiene la posibilidad de pago en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación, y un descuento del 7% para quienes adhieran al débito automático, promoviendo herramientas que facilitan el pago y ordenan la gestión tributaria.

Por otro lado, continúan vigentes las exenciones para vehículos con más de 20 años de antigüedad, reconociendo su menor valor fiscal y aliviando la carga tributaria sobre estos rodados.

De esta manera, la política impositiva provincial para el Impuesto Automotor en 2026 premia el cumplimiento, brinda previsibilidad y cuida el bolsillo de los contribuyentes, garantizando al mismo tiempo los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y el financiamiento de políticas públicas.