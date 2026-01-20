El gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso, mantuvo una reunión con autoridades de áreas vinculadas a la minería de Catamarca, en la que se confirmaron cambios en la conducción de este sector estratégico para la provincia.

En este marco, se informó que Teresita Regalado asumirá como nueva ministra de Minería el próximo miércoles. Hay que señalar que Regalado cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el área de minería, formando parte de los distintos equipos en las últimas gestiones de gobierno (su último cargo fue secretaria de Desarrollo Minero), hasta su flamante designación como ministra.

Por otra parte, el ministro saliente del área, Marcelo Murua, pasará a desempeñarse como director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), empresa clave para el desarrollo minero de Catamarca.

Raúl agradeció a Marcelo Murua por el trabajo realizado en estos más de 4 años al frente del ministerio y resaltó la importancia de dar continuidad a la línea de trabajo que se viene desarrollando en el área basada en la transparencia, estrictos controles ambientales, generación de empleo genuino en el sector minero y el diálogo permanente con las comunidades originarias.