Un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca se salió de control y terminó con una joven árbitra atacada dentro del campo de juego.

La jueza, identificada como Victoria Cruz, tiene 20 años y quedó en medio del caos cuando el cruce entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy por la fase eliminatoria de la Copa Potrero derivó en una gresca generalizada.

La situación se intensificó hasta provocar un llamado al 911 por disturbios. Efectivos de la Comisaría Primera llegaron al lugar y constataron que al menos dos personas habían resultado heridas durante la pelea.

En ese contexto, Cruz recibió golpes en medio del ataque y el escenario dejó al descubierto la falta de controles en este tipo de competencias. La violencia no se limitó a una discusión: hubo empujones, corridas y agresiones dentro del terreno.

Uno de los lesionados fue el futbolista Rodrigo Ortega, de 24 años, quien sufrió heridas en la ingle y en una pierna. Fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal Dr. José Penna para estudios y evaluación.

Las imágenes que circularon horas después en redes sociales reflejaron el nivel de desborde. En los videos se observa a la árbitra empujada y derribada, mientras alrededor se desata una batalla campal con jugadores y personas vinculadas al partido.

Por el momento no se informaron detenidos ni identificaciones formales por las agresiones, y la causa sigue bajo investigación para establecer responsabilidades.