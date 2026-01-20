Un profundo dolor causó en la comunidad de Chumbicha el fallecimiento de una niña de 8 años, ocurrido en la noche del domingo, luego de que se descompensara de manera repentina mientras jugaba al fútbol con otros niños.

El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 20 en el barrio San Isidro. De acuerdo a las primeras informaciones, la menor se encontraba participando de un juego recreativo cuando, de manera imprevista, se desplomó en el lugar.

Ante la situación, fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Roberto Ramón Carro, donde fue asistida por personal médico. Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales constataron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras confirmarse el deceso, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor. Familiares y vecinos se acercaron al centro de salud, donde fueron notificados del lamentable hecho.

La muerte de la pequeña generó conmoción y consternación entre los vecinos de la localidad.