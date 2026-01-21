El Parque Solar de Ampajango es una obra que pretende dotar a la región de un suministro extra de energía eléctrica con el fin de estabilizar el sistema eléctrico.

Una importante cantidad de equipamiento está arribando a Santa María para iniciar la construcción de la primera etapa del Parque Solar Ampajango.

En la primera etapa se trabajará para lograr 5 MW para ingresar al sistema interconectado en octubre del 2026. Luego de ello iniciar una segunda etapa con el objetivo de llegar a 20 MW.

Entre los materiales que fueron depositados en el lugar se encuentran 8.910 paneles fotovoltaicos los que tiene como finalidad absorber la luz solar y convertirla directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico,. También llegaron 20 inversores de 300 KW, un centro de transformación 6600 kVA y 104 tracker estructuras soporte.

Este centro de transformación de 6600 kva tiene como objetivo lograr una estabilidad del sistema eléctrico y poder tener una mejor calidad de energía en toda la zona de influencia.

Con esta obra el gobierno de la provincia y la Empresa de Energía SAPEM Catamarca se reafirman su compromiso con los usuarios con el solo fin de lograr una mejor calidad de vida para toda la comunidad.