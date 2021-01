Música

Un nuevo estudio revela que la música de la serie ambientada en los años 80 es la más escuchada y fue votada como la mejor entre la de otras 10 series de la plataforma. ¿Cuáles?

Una encuesta realizada por el sitio Onbuy.com reveló dos datos interesantes acerca de las series y las bandas de sonido: por un lado, cuáles son, según los fans, las 10 series con los mejores soundtracks de Netflix; por el otro, que “Stranger Things” se encuentra en el primer puesto con un promedio de ¡87.022.122 de reproducciones por canción! Además, los seguidores de la playlist de la serie en Spotify ascienden a 248.391.

En el segundo lugar, se encuentra “13 Reasons Why”, que con una banda de sonido original más algunas canciones de otros artistas, logró en promedio 59.825.286 de reproducciones por canción. Le siguen Black Mirror, Sex Education, Orange is the New Black, Peaky Blinders, The Crown y Gambito de Dama, entre otras.

Dale PLAY: