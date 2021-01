Música

Muy pronto los estudios Abbey Road tendrán su propio documental y la sorpresa está en quién lo dirige

Hay lugares en el mundo que por su valor histórico deberían tener su propio monumento. Uno de ellos, sin dudas, son los estudios Abbey Road donde John, Paul, George y Ringo grabaron parte de su discografía. Y sin ir más lejos, lo homenajearon titulando a su último álbum con este nombre y una portada caminando en el cruce de la puerta del mismo.

Pero la noticia del día es que muy pronto veremos un documental de los estudios dirigido por nada más y nada menos que la fotógrafa y cineasta Mary McCartney, la hija del gran Beatle, al cual titulará: “If These Walls Could Sing” (“Si estas paredes pudieran cantar”).

Lo más llamativo de este nuevo proyecto es que será la primera vez que los estudios Abbey Road abrirán por completo sus puertas para recorrer, conocer cada rincón y contar los momentos más relevantes que se vivieron ahí.

Mary McCartney mencionó que es un proyecto muy importante para ella ya que vivió muchos momentos junto a su padre en ese lugar: “Algunos de mis primeros recuerdos de niña vienen del tiempo que pasé en Abbey Road. Hace tiempo que quería contar la historia de este lugar histórico y no podía colaborar con un equipo mejor que el de John y Mercury Studios para hacer realidad esta ambición creativa”.

Aún no se sabe en qué fecha se podrá disfrutar de “If These Walls Could Sing” pero sin duda cuando llegue ese día los fanáticos de Los Beatles y de la música estarán ahí.