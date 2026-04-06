La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dio a conocer los resultados del informe elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal correspondiente al fin de semana largo de Semana Santa, desarrollado del 2 al 5 de abril de 2026.

Durante ese período, San Fernando del Valle de Catamarca recibió un total de 2.469 visitantes, con una estadía promedio de 3 noches y una ocupación hotelera del 51% en alojamientos registrados. Si bien este indicador representa una leve caída del 12,1% en comparación con Semana Santa 2025, el desempeño fue ampliamente superior al fin de semana largo de marzo de este año, cuando la ocupación alcanzó el 27,9%, evidenciando un crecimiento del 82,8% y una recuperación sostenida de la demanda turística.

En términos económicos, el gasto promedio diario por visitante se ubicó en $152.560, superando ampliamente el promedio nacional informado por CAME ($108.982), lo que permitió alcanzar un impacto económico total estimado de $675.703.553. Este dato refleja no sólo un mayor nivel de consumo, sino también el posicionamiento de la ciudad como un destino competitivo, con una oferta que invita a una mayor inversión por parte del turista.

Perfil del turista

En cuanto al perfil del visitante, el 88,2% correspondió al turismo nacional, con una fuerte presencia de mercados estratégicos como Córdoba (28%), Buenos Aires (22,7%) y Santa Fe (10,7%). La principal motivación del viaje fue el turismo de ocio y recreación (71,8%), seguido por el turismo religioso (15,9%), lo que consolida a la Capital como un destino que ha logrado diversificar su propuesta, dejando de ser exclusivamente monoproducto.

El segmento predominante estuvo compuesto por familias (44,7%) y parejas (42,4%), lo que influye directamente en la dinámica de la estadía, ya que el público familiar suele registrar pernoctaciones más cortas o fragmentadas. En este sentido, la estadía promedio de 3 noches se considera positiva dentro del contexto del perfil de demanda.

Un dato destacado es la relación equilibrada entre turistas que visitan la ciudad por primera vez y aquellos que regresan, lo que refleja tanto la capacidad de atracción de nuevos públicos como la fidelización del destino. A su vez, el 87,1% de los visitantes no evaluó otras opciones antes de elegir la Capital, evidenciando una fuerte intención de viaje y posicionamiento consolidado.

Respecto al alojamiento, las preferencias se concentraron en hoteles 3 estrellas (25,7%), apart hoteles (15,7%) y alternativas como departamentos de alquiler temporario y casas de familia (12,9% cada uno), mostrando una oferta diversa y adaptada a distintos perfiles.

En relación a la experiencia turística, el destino obtuvo una valoración general de 4,58 sobre 5, ubicándose entre “muy buena” y “excelente”. Se destacaron especialmente la hospitalidad (4,82), el alojamiento (4,53) y la oferta cultural y de entretenimiento (4,28).

La visita a los atractivos

Durante el fin de semana, los principales atractivos turísticos también registraron una importante afluencia de visitantes. Es así que 281 personas recorrieron el Museo de la Virgen del Valle, mientras 156 acudieron al Pueblo Perdido de la Quebrada donde se llevaron a cabo diferentes talleres y casi 300 personas se convocaron en la Casa de la Puna para presenciar la Feria de Artesanía y Diseños, talleres y demás propuestas.

Sumado a ello, una importante cantidad de personas visitaron el Calvario, principalmente el día viernes, en el marco de la Semana Santa.

Es importante aclarar que tanto en el Pueblo Perdido de La Quebrada, como en la Casa de la Puna, se suspendieron las actividades previstas para el sábado 4 de abril con motivo de las condiciones climáticas, factor que influyó en la estadística final de visitantes en tales atractivos.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico destacaron que estos resultados son fruto del trabajo articulado entre el sector público y privado, así como de la planificación de propuestas que integran lo cultural, lo religioso y lo recreativo. Con estos indicadores, la Capital reafirma su posicionamiento como uno de los destinos emergentes más convocantes del norte argentino, consolidando al turismo como un eje clave para el desarrollo económico local.