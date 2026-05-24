JUEVES 23 DE JULIO

Candu Domínguez y G Sony se presentarán el jueves 23 de julio en El Patio del Poncho, compartiendo una jornada que combinará sonidos urbanos, pop y nuevas expresiones de la escena argentina actual.

Candu Domínguez es una artista argentina reconocida por su voz potente, expresiva y versátil. Desde muy joven encontró en la música su forma de expresión, desarrollando una identidad que fusiona pop latino y sonidos urbanos con una fuerte carga emocional. Sus canciones abordan el amor, la identidad y los procesos personales desde una mirada honesta e intensa, consolidándola como una de las voces emergentes de la nueva escena argentina.

Junto a ella estará G Sony, una de las figuras emergentes más reconocidas de la escena urbana nacional. Rapero, compositor y freestyler, alcanzó gran popularidad tras consagrarse campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en 2014 y luego consolidó una carrera solista que combina rap, melodías y letras personales, logrando una fuerte conexión con miles de jóvenes en todo el país.

El Patio volverá a reunir propuestas musicales de distintos géneros con espectáculos gratuitos para disfrutar durante cada jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

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