JUEVES 23 DE JULIO

18 Kilates se presentará el jueves 23 de julio en El Patio del Poncho, llevando toda la energía de la cumbia romántica a una nueva jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Formada en 2006 la banda logró consolidarse como uno de los grupos más populares de la movida tropical argentina. Con el paso de los años, 18 Kilates fue incorporando nuevos sonidos y consolidando un estilo que combina la esencia de la cumbia con una impronta más pop y romántica. Canciones como “Deja de llorar”, “No puedo sacarte” y “Ojitos café” forman parte de un repertorio que continúa acompañando fiestas y pistas de baile en distintos puntos del país.

Actualmente liderada en la voz por Maximiliano Appap, la banda continúa recorriendo escenarios de Argentina y Latinoamérica, reafirmando su lugar dentro de la música tropical.

El Patio volverá a reunir propuestas musicales de distintos géneros con espectáculos gratuitos, consolidándose como uno de los espacios más elegidos para disfrutar de la fiesta mayor de los catamarqueños.