SÁBADO 25 DE JULIO

La Konga se presentará el sábado 25 de julio en El Patio, llevando todo el ritmo del cuarteto a una de las jornadas más esperadas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.Con más de dos décadas de trayectoria, la banda cordobesa se consolidó como uno de los grandes fenómenos de la música popular argentina, logrando expandir el cuarteto mucho más allá de sus fronteras tradicionales y conquistando escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Japón.Integrada por Pablo Tamagnini, Diego Granadé y Nelson Aguirre, La Konga construyó un estilo inconfundible que combina el espíritu festivo del cuarteto con una fuerte presencia en plataformas digitales, radios y escenarios masivos. Canciones como “La cabaña”, “Fama de diabla”, “Ladrón” y “La fiesta” forman parte de un repertorio que acompaña celebraciones y pistas de baile en todo el país.En los últimos años, el grupo protagonizó una etapa de crecimiento sostenido con presentaciones sold out en escenarios como el Movistar Arena y el Estadio Vélez, además de colaboraciones junto a artistas nacionales e internacionales como David Bisbal, Pedro Capó, Nicki Nicole, Cristian Castro, Luck Ra y Emanero, entre muchos otros.Actualmente, La Konga atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, llevando adelante una intensa gira internacional y reafirmando su lugar como una de las bandas más convocantes de la música argentina.El Patio volverá a ofrecer espectáculos gratuitos y una programación pensada para reunir a públicos de todas las edades, consolidándose como uno de los espacios más elegidos de la Fiesta del Poncho para disfrutar de la música en vivo.