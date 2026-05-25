En la noche del viernes 22 de mayo, la Casa de la Cultura fue escenario de una emotiva y concurrida velada en homenaje al General Octaviano Navarro, exgobernador de Catamarca y una de las figuras políticas más trascendentes de la historia provincial.

Reconocido como uno de los gobernadores más progresistas del siglo XIX, Navarro dejó una profunda huella en el desarrollo institucional, urbano, cultural y social de Catamarca. En el marco de la Semana de los Museos y del bicentenario de su natalicio, la Secretaría de Gestión Cultural organizó este encuentro con el objetivo de acercar al público distintos aspectos de su vida, su obra y su legado.

Para dar inicio al acto, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia de recuperar la memoria histórica de una figura fundamental para la provincia.

“Pocas veces se hacen homenajes a Octaviano Navarro y creemos que era necesario hacerlo. Esta casa cuenta permanentemente su vida y su obra, porque cada espacio refleja el legado que dejó en esta ciudad tan hermosa que tenemos. Su mirada de una Catamarca progresista y próspera quedó plasmada en sus decisiones políticas y en su producción”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo realizado por el equipo de investigadores de la Dirección de Patrimonio y Museos, quienes trabajaron en distintas líneas vinculadas a la figura del exgobernador. Entre ellas, destacó la recuperación de la “Marcha al General Octaviano Navarro”, interpretada por las músicas catamarqueñas Julia Muñoz y Cecilia Argañaraz en un piano a cuatro manos, registro que formó parte de un audiovisual producido por la Secretaría de Gestión Cultural.

Maubecin también agradeció especialmente a Araceli Dalla Lasta, nieta del escultor Hernando Dalla Lasta, por la donación de un busto de Octaviano Navarro realizado por el artista plástico a mediados del siglo XX. “Es un patrimonio muy valioso que hoy pasa a formar parte de la comunidad catamarqueña”, señaló.

Por su parte, Luis Castro, director de Desarrollo Cultural, explicó cómo surgió la iniciativa de rescatar la histórica marcha dedicada a Navarro. “Todo comenzó cuando encontramos la partitura y decidimos recuperarla y ponerla en valor. Gracias al trabajo de Julia Muñoz y Cecilia Argañaraz pudimos traer al presente una música de mediados del siglo XIX, cuidando también la memoria musical de Catamarca”, expresó.

Castro destacó además el trabajo audiovisual realizado por el equipo de la Secretaría de Gestión Cultural, con dirección de Esteban Cabrera y filmado en las instalaciones del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC), donde se utilizó un piano especialmente seleccionado para preservar la sonoridad original de la obra.

Durante la velada, el profesor Carlos Carabajal se refirió al contexto histórico y político de Octaviano Navarro, vinculando su figura con la transformación urbana impulsada junto al arquitecto Luis Caravati.

“Si hablamos de Octaviano, también hablamos de Caravati, quien a instancias de Navarro transformó la fisonomía de Catamarca en aquella época”, sostuvo.

En relación con la marcha homenaje, recordó que, según la tradición oral y diversos registros históricos, la pieza fue interpretada durante la Batalla de El Manantial, cuando las tropas comandadas por Navarro obtenían la victoria. También destacó que el exgobernador impulsó la creación de la primera banda de música que recorría las calles céntricas de la ciudad ofreciendo retretas frente a su residencia.

Posteriormente, la profesora Julia Muñoz explicó el proceso de investigación y reconstrucción interpretativa de la obra musical. Señaló que, al recibir la partitura, decidió profundizar en el contexto histórico y musical para lograr una versión lo más fiel posible a la intención original del compositor.

Muñoz explicó que se trata de una marcha militar compuesta originalmente para banda musical, destinada a acompañar y elevar el espíritu de las tropas. Con el tiempo, la pieza fue adaptada para piano a cuatro manos, versión que fue recuperada gracias al trabajo de investigación realizado por la Dirección de Patrimonio y Museos.

También tomó la palabra la jefa del Departamento Museos, Gabriela Granizo, quien destacó que el homenaje surgió de la intención de integrar distintas iniciativas vinculadas al patrimonio y la memoria histórica.

“Queríamos realizar un recorrido musical en el Museo Histórico y una de las partituras que apareció fue justamente esta marcha. Nos preguntamos cómo sonaría hoy y así comenzó todo este proceso que culminó en el audiovisual que compartimos esta noche”, explicó.

Granizo señaló además que la muestra patrimonial buscó otorgar un nuevo enfoque a objetos históricos pertenecientes a Octaviano Navarro que ya formaban parte del museo gracias a las donaciones de sus herederos.

Entre las piezas exhibidas se encuentran partes de su uniforme militar —sombrero, charreteras, botones, puños, cuello, cinturón y una faja de seda—, además de la partitura original de la marcha y otros objetos personales.

Asimismo, relató cómo se concretó la incorporación del busto realizado por Hernando Dalla Lasta. “Sabíamos que la familia conservaba la obra y la pedimos prestada para la muestra, pero finalmente decidieron donarla. Los objetos comienzan a contar historias y eso es justamente lo que buscamos compartir”, expresó.

A continuación se proyectó en pantalla gigante el video donde Muñoz y Argañaraz ejecutaron la marcha a Octaviano Navarro, obra que deleitó y emocionó a los presentes.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la planta alta de la Casa de la Cultura, donde quedó habilitada la muestra patrimonial. Además, dos parejas del Ballet Huellas Norteñas, dirigido por el profesor Héctor Berrondo, interpretaron danzas tradicionales de época.

La velada se convirtió así en una nueva oportunidad para visibilizar el trabajo de investigación y puesta en valor que desarrolla el equipo de la Dirección de Patrimonio y Museos, reafirmando el compromiso de preservar y difundir el patrimonio cultural e histórico de Catamarca.