Cinco artesanos de la Ruta del Telar se encuentran desarrollando una agenda de capacitación e intercambio en Francia, en el marco de la cooperación con la Embajada de Francia en Argentina impulsada por el Gobierno de Catamarca, para fortalecer los oficios textiles, la innovación y la proyección de la producción artesanal catamarqueña.

La experiencia forma parte de los avances concretados a partir de la agenda institucional encabezada por la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, durante su visita a Francia en diciembre, donde se establecieron líneas de trabajo conjunto con el Campus Mode, Métiers d’Art & Design – Manufacture des Gobelins y otros espacios vinculados a la formación, el diseño y la valorización de los saberes artesanales.

En los primeros días de actividad en París, la delegación participó de instancias formativas en la histórica Manufacture des Gobelins, institución dedicada a la producción artesanal de tapices y a la formación especializada en oficios textiles. Allí, los artesanos recorrieron talleres, compartieron sus técnicas de trabajo y presentaron el proyecto Ruta del Telar ante autoridades, docentes y estudiantes.

También visitaron el Fashion Green Hub – Plateau Fertile, un espacio público de diseño y moda circular, donde conocieron experiencias vinculadas a la economía circular, la producción sustentable y las nuevas tendencias del diseño contemporáneo aplicadas a la industria textil y de la moda.

Como parte de la agenda, participaron además de workshops especializados sobre innovación, creatividad, marketing, comunicación e identidad visual, orientados a fortalecer herramientas para la valorización de sus productos, el posicionamiento de marca y la proyección de los textiles catamarqueños en nuevos mercados.

La misión incluyó una recepción en la Embajada Argentina en Francia y continuará con nuevas actividades de intercambio y formación, entre ellas una visita al Lycée des Métiers La Source, institución francesa especializada en artes, espectáculo y creación textil, con trayectos formativos vinculados a la moda, el diseño, el vestuario, la tapicería, el bordado y el tejido.

Esta capacitación internacional permite que los artesanos incorporen nuevas miradas sobre diseño, sostenibilidad y comunicación, al tiempo que promueve los saberes textiles de Catamarca en espacios internacionales de formación y producción artesanal.

La Ruta del Telar es una política pública impulsada por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, que promueve el desarrollo local con identidad, fortaleciendo la producción artesanal, la formación, la comercialización y la articulación comunitaria en los departamentos Belén, Santa María y Antofagasta de la Sierra.