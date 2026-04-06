LAS CONVOCATORIAS ESTÁN ABIERTAS HASTA EL 13 DE ABRIL

La 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que tendrá lugar del 17 al 26 de julio próximo en el Predio Ferial Catamarca, entró en la última semana para postular a las convocatorias para sus distintos espacios de exposición, sus escenarios y para los sectores gastronómicos destinados a food trucks.

Para tener en cuenta:

1- Hasta el 13 de abril está abierta la posibilidad de postular.

2- La convocatoria es para artesanos, diseñadores, manualistas, elaboradores de productos regionales, propietarios de food trucks, propuestas artísticas y locutores.

3- Se mantienen los valores de los stands y espacios gastronómicos del año pasado.

4- Los artesanos, manualistas y elaboradores de productos regionales de Catamarca que resulten seleccionados no pagarán canon por su stand. El Estado provincial volverá a asumir ese costo valorando la importancia que tiene su participación en el evento.

5- La postulación de Escenarios es unificada para los cuatro los escenarios que formarán parte de la edición 2026: Escenario Mayor, El Patio, Pabellón de Turismo y Mercado Cultural. También vencen este lunes 13 de abril, allí deben presentarse las propuestas de música, danza y locución.

6- Todas las convocatorias con sus respectivos reglamentos están publicadas en https://convocatoriaponcho.catamarca.gob.ar/

Convocatoria Artesanías, Manualidades y Productos Regionales

A la convocatoria de Artesanías pueden postular artesanos y artesanas de Catamarca, del país y del exterior mayores de 18 años que realicen productos de factura 100% artesanal con transformación de la materia prima desde su origen.

Los manualistas, quienes desarrollan sus productos de forma artesanal a partir de materiales procesados o industrializados pueden postular al sector de Manualidades. Tejidos en dos agujas o crochet, amigurimis, muñequería, puntillismo, bordados y costuras, juegos didácticos, marroquinería en cuero ecológico, entre otros productos se consideran manualidades a los efectos de la postulación.

Para el sector Productos Regionales se reciben postulaciones de personas del país y el extranjero, elaboradoras de productos comestibles como masas, confituras, dulces, vinos y licores cuyos ingredientes, origen, identidad y características estén ligadas a una región geográfica específica.

Al igual que ya viene sucediendo desde años anteriores, por decisión del Gobierno de la Provincia, los artesanos, manualistas y productores regionales de Catamarca que resulten seleccionados no pagarán canon por su stand.

Por dudas y consultas: fiestadelponcho@catamarca.gov.ar asunto Feria Artesanal o vía WhatsApp al número +54 9 383 4992825 (lunes a viernes de 8 a 12)

Convocatoria Poncho Diseño

El Salón Poncho Diseño ya es un clásico de la Fiesta del Poncho, con una década de trayectoria, reúne a diseñadores de Catamarca y distintos puntos del país que presentan colecciones de autor en sus distintas formas: diseño de moda o indumentaria, de objetos, accesorios, etc.

No entran en esta convocatoria productos industrializados sin intervención de diseño propio, copias o reproducciones de marcas existentes ni propuestas que no integren un proceso creativo.

Por dudas y consultas sobre Poncho Diseño: fiestadelponcho@catamarca.gov.ar asunto Poncho Diseño o vía WhatsApp al número +54 9 383 4992825 (lunes a viernes de 8 a 12)

Convocatoria Escenarios: música, danza y locución

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 contará con cuatro escenarios: el Escenario Mayor, el escenario de El Patio, el escenario del Mercado Cultural y el del Pabellón de Turismo, cada uno con sus particularidades y enfoques específicos. El Escenario Mayor se centrará en expresiones artísticas de raíces folclóricas argentinas, mientras que El Patio, el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural aceptarán propuestas de una amplia variedad de géneros y estilos artísticos.

La convocatoria artística es una sola y está destinada exclusivamente a catamarqueños: músicos (solista dúo vocal o conjunto vocal o instrumental), ballets y academias de danza; y locutoras y locutores. Cada disciplina tiene un reglamento que los postulantes deben conocer y respetar.

Una de las consideraciones más importantes es que la organización tendrá la potestad de decidir a qué escenario se asignarán las propuestas seleccionadas, en función de criterios de programación.

Por dudas o consultas: desarrollocultural@catamarca.gov.ar asunto: Escenarios Poncho

Convocatorias Sector Comercial y Mercado Cultural

A estas convocatorias pueden postular creativos y productores culturales de Argentina y el extranjero (con residencia mínima de 2 años en el país) que elaboren de forma artesanal o con herramientas simples productos manufacturados a partir de materiales industrializados como telas, cueros, cuerinas, cordones accesorios, metales, pedrería de fantasía, esencias, ceras, etc).

Se priorizarán aquellas postulaciones que permitan evidenciar el proceso artesanal y/o de diseño de autor de sus creaciones, que presenten alto valor cultural, creativo, y reflejen identidad, técnicas o saberes propios. No se admitirá la reventa ni la postulación de productos fabricados industrialmente.

Por dudas o consultas: gestioncultural@catamarca.gov.ar asunto: Sector Comercial o Mercado Cultural, según corresponda.

Convocatoria Food Trucks

El objetivo de esta convocatoria es reunir una cantidad determinada de food trucks que ofrezcan propuestas gastronómicas de comidas rápidas y que serán distribuidos, según criterios de la organización, en distintos sectores del Predio Ferial.

La convocatoria está destinada a personas que se dedican al rubro gastronómico (inscriptos impositivamente en el rubro) y que poseen food trucks o carros gastronómicos con los requisitos y características establecidos por reglamento. Si bien se reciben postulaciones de todo el país, se priorizarán las propuestas de food trucks de Catamarca y dentro de estas, las que tengan mayor antigüedad en el rubro.

Para postular es necesario describir la oferta gastronómica propuesta, contar con curso y carnet de manipulación de alimentos y seguro contra terceros del carro gastronómico.

Por dudas o consultas: minculturayturismo@catamarca.gov.ar Asunto: Food Trucks

Las convocatorias están abiertas hasta el 13 de abril. Los reglamentos y formularios de postulación están disponibles en https://convocatoriaponcho.catamarca.gob.ar/