El famoso cantante Bad Bunny lanzará su filme titulado «Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film» en la plataforma Spotify el miércoles. Esta producción cinematográfica, grabada el 7 de marzo en Tokio, muestra su presentación en una única noche frente a más de 2.300 de sus más fervientes seguidores.

Este evento marcó su debut en el continente asiático, donde el artista puertorriqueño celebró las canciones que han alcanzado el prestigioso Billions Club de Spotify, un reconocimiento que se otorga a aquellas canciones que superan las 1.000 millones de reproducciones.

El filme de Bad Bunny es la cuarta entrega de la serie Billions Club Live de Spotify, que ya ha presentado a otros grandes artistas como Ed Sheeran en Dublín, The Weeknd en Los Ángeles y Miley Cyrus en París.