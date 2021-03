Dos personas oriundas de Venezuela quedaron detenidas luego de que fueran descubiertas transportando cocaína líquida en botellas de plástico, en el marco de un operativo que realizó ayer a la mañana Gendarmería Nacional. El operativo “Trigger”, realizado por la fuerza federal, se llevó a cabo sobre la ruta nacional 40, en el ingreso norte a la ciudad santamariana, en donde un colectivo de la empresa El Indio, que provenía de Salta y se dirigía a esa localidad, fue controlado.

Los gendarmes realizaron el control de rutina y les llamó la atención la situación de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes no poseían la documentación migratoria correspondiente. Acto seguido el personal solicitó a estas personas -cuyos datos no trascendieron- que exhibieran sus pertenencias. Éstas mostraron media docena de botellas de plástico de diferentes tamaños, las cuales estaban cargadas, a simple vista, con agua. No obstante, el fuerte olor que emanaban llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron hacer una prueba de campo.

Según trascendió, al someterlo al test de orientación primaria arrojó como resultado clorhidrato de cocaína y sus derivados. En total 15 litros. Como primera medida los uniformados secuestraron las botellas e informaron del procedimiento al juez federal Miguel Ángel Contreras, quien dispuso que se proceda al traslado de las personas involucradas en carácter de detenidas incomunicadas.

No es la primera vez que en la provincia secuestran cocaína líquida. El dato curioso es que también ocurrió durante un control en Santa María.

Sucedió el 15 de junio de 2011 en el acceso norte a esa ciudad, en donde Gendarmería Nacional controló un colectivo que provenía de La Quiaca y en el que viajaban 16 pasajeros, y se encontró un envase de shampoo que en su interior tenía cocaína líquida.

Cocaína líquida

Según un informe publicado por la BBC, la transformación de la cocaína en líquido es una de las técnicas cada vez más sofisticadas que los narcotraficantes han desarrollado para esconder el compuesto.

Además de que se puede transportar en mayor cantidad, en forma diluida puede esconderse más fácilmente. Por eso el transporte de la droga líquida se ha incrementado en años recientes.

El método quedó expuesto por primera vez ante las autoridades en 2011, en Bolivia, donde se confiscaron 13 kilos de cocaína líquida en Santa Cruz dentro de un camión.

En forma líquida es posible ocultarla en varios productos, por ejemplo, botellas de licores o vino. Una vez diluida es muy difícil detectar la droga usando rayos X o escáneres de ultrasonido.

Y cuando la droga líquida llega a su destino final, el compuesto puede regresar a su estado original filtrándolo y decantándolo para recuperar cerca de 90% del producto.

Tal como señalan los expertos, comparada con la forma como los carteles trafican enormes cantidades de droga, en sofisticados túneles o aeropuertos remotos capaces de recibir aeronaves enormes, el transporte de cocaína líquida todavía puede considerarse de pequeña escala.

No obstante la preocupación de quienes tienen a cargo el combate contra el narcotráfico gira en torno a la facilidad para eludir la detección de las autoridades.