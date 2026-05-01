El Instituto de Emprendedores de la Capital continúa fortaleciendo sus políticas públicas mediante una modalidad de gestión integral que facilita la obtención del Carné de Manipulador de Alimentos. Esta iniciativa está destinada a emprendedores del rubro y trabajadores del sector que, por normativa nacional, requieren esta certificación de manera obligatoria.

Al finalizar el curso gratuito, los participantes realizan una evaluación. Al aprobar, reciben una constancia provisoria válida hasta la emisión del carné oficial. El valor agregado de esta gestión es el acompañamiento: el equipo del Instituto se encarga de retirar los carnés físicos de la Dirección de Calidad Alimentaria y convoca a los interesados para su entrega en la sede de Rojas y Rivadavia. De esta forma, se garantiza que el trámite se complete efectivamente, superando barreras de tiempo o movilidad de los trabajadores.

En su última edición, el programa capacitó a 59 personas. Cabe recordar que este documento tiene validez nacional por tres años, reemplaza a la antigua libreta sanitaria y es exigido para toda la cadena alimentaria: elaboración, transporte y comercialización.

Cronograma de Cursos (Turnos Mañana y Tarde)

Lunes 4 de mayo: 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 h.

Lunes 11, 18 de mayo y 1, 8 de junio: 14:00 a 18:00 h.

Lunes 15 de junio: 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 h.

Lunes 22 y 29 de junio: 14:00 a 18:00 h.

Ubicación: Las clases se dictan en el Nodo Tecnológico, y la gestión administrativa se completa en la Dirección de Calidad Alimentaria (Ocampo 257).

Inscripciones abiertas Si eres emprendedor o trabajas en contacto con alimentos, asegura tu lugar en los siguientes enlaces:

Turno Mañana: Inscribirse aquí

Turno Tarde: Inscribirse aquí