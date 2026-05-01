Senadores y Diputados de la Provincia dejaron inaugurado este viernes el 137° Período de Sesiones Ordinarias del Poder Legislativo de Catamarca. La Asamblea encabezada en la oportunidad por el presidente provisorio de la Cámara Alta, Ramón Figueroa Castellanos, contó con la presencia de legisladores y legisladoras quienes convocaron al gobernador Raúl Jalil a dar cuenta de la situación general del Estado Provincial.

En la mañana de hoy, con quórum legal y tal como fuera previsto, en instalaciones de la Sala Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca; constituido como Recinto, se procedió a inaugurar el Período de Sesiones Ordinarias año 2026, de la Legislatura provincial.

El acto continuó con el izamiento de las Banderas Nacional y Provincial por parte de la vicepresidenta de la Cámara Alta, senadora Romina Williams y la Presidenta de la Cámara Baja, diputada Paola Fedelli.

Conforme al orden del día, se dio lectura al Decreto de Convocatoria y se dejó aprobada, por ambos cuerpos, la versión taquigráfica de la última Sesión de Asamblea Legislativa, prosiguiendo con la constitución de las comisiones de Exterior e Interior encargadas de invitar y recibir al gobernador de la Provincia Raúl Jalil, con el fin de cumplir con el precepto constitucional de dar cuenta de la situación general de los asuntos del Estado.

Así, la Comisión de Exterior estuvo integrada por los senadores y senadoras Elena Lagoria, Mario Gershani, Soledad Blas, Rodolfo Santillán; y los diputados y diputadas Natalia Ponferrada, Stella Nieva, Mateo Manti y Alicia Paz.

En tanto, la Comisión de Interior que ofició de receptora del Gobernador, quedó conformada por las senadoras y senadores Soledad Romero, Belén Menecier, Gonzalo Ormachea, Félix Jerez; y las y los diputados María Argerich, Germán Scolamieri, Carlos Aidar Quintar y Luis Fadel.

Situación del Estado Provincial

Durante su discurso, el Primer Mandatario hizo hincapié en los proyectos en curso y la planificación para este año en obras y acciones que apuntalen la producción, el empleo, y el turismo.

El Gobernador inició su discurso con números de las exportaciones que realiza la provincia, siguiendo por Minería y la importancia en cuanto a mano de obra local y obras para las jurisdicciones involucradas.

En este punto también agradeció al Gobierno Nacional, por el reciente traspaso de YMAD a Catamarca, y la entrega definitiva del Complejo Capillitas.

Además de destacar los resultados en materia de cultura, turismo y deporte, el Gobernador puso el acento en la solvencia fiscal de la provincia.

«A marzo de este año, el stock de deuda pública representa apenas el 4,53% de los ingresos corrientes que esta provincia percibe en un año. Es un nivel de endeudamiento sano y manejable» apuntó el Primer Mandatario.

Seguidamente se refirió a los logros alcanzados acciones y proyecciones en materia de educación, salud, salarios, seguridad y obras públicas.

En un punto aparte sostuvo el acompañamiento a todos los municipios de la Provincia tras precisar que «cuando el contexto económico golpeó y las transferencias automáticas se volvieron insuficientes, la provincia decidió acompañar a los municipios».

«En el último año entregamos más de $31.420 millones en aportes extraordinarios a los municipios con un criterio claro: cada intendente de Catamarca recibió lo que necesitó para que su comunidad siguiera funcionando. Mientras la provincia tenga capacidad fiscal para hacerlo, lo va a seguir haciendo» subrayó.

El Gobernador sintetizó su discurso en que «Lo que acabo de contar entonces no es la historia de un gobierno. Es la historia de una provincia.

Una provincia que se mantiene activa».

«Catamarca exportó más que nunca, construyó hospitales, pagó a sus trabajadores y a sus jubilados con aumento real, enseñó inteligencia artificial y robótica a sus chicos al mismo tiempo que llevaba agua potable a sus localidades. Catamarca administró sus recursos naturales, sostuvo a sus municipios y siguió creyendo en la educación pública» fueron las expresiones del Mandatario provincial al tiempo de considerar que «todo esto se hizo por los catamarqueños. A ellos les debemos todo lo que se hizo. Y a ellos les debemos todo lo que todavía falta hacer».

No obstante también señaló «Nos quedan rutas por pavimentar, hospitales por inaugurar, chicos por formar, economías por fortalecer, ciencia por producir».

«Catamarca es una provincia que no espera que otros decidan por ella. Desde el lugar que nos tocó, decidimos juntos el futuro. Lo hacemos en diálogo con el gobierno nacional, con las provincias de la región, con los intendentes de todos los signos políticos, siempre sabiendo que el consenso es el camino a seguir. Lo repito siempre: el diálogo funciona y da resultados. Por eso debemos salir de la cultura de la polémica. Porque cuando nos ponemos de acuerdo y tiramos todos para el mismo lado, las cosas que pensábamos imposibles de repente se hacen posibles» subrayó Jalil antes de saludar por el Día del Trabajador y poner en marcha un nuevo periodo de sesiones ordinarias.