En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que inició el pasado 23 de abril en el predio La Rural de Palermo, Catamarca continúa acompañando a sus autores y autoras en esta ventana al público nacional e internacional. Como en años anteriores, la provincia participa junto a Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja en el Stand Norte Cultura del Pabellón Ocre, representando la literatura del NOA ante los miles de lectores que recorren la feria más importante de América Latina.

El viernes 1° de mayo, a las 18 horas, Federico Bazán presenta “Ollitas. Reflexiones sobre la identidad”, publicado por Editorial Durken. La obra es un libro autobiográfico que entrelaza textos e imágenes de vasijas prehispánicas (pucos recibidos por su padre, médico de la provincia, como muestra de gratitud de sus pacientes) para reflexionar sobre la identidad: por un lado, la de los pueblos originarios cuyos descendientes entregaron esas piezas, y por otro, la del joven provinciano que debió abandonar su tierra para acceder a la educación superior, y la del militante que en 1975 fue detenido junto a su compañera, la pintora y psicoanalista salteña Elsa Narváez. Cuando recuperaron la libertad en 1980, ambos partieron al exilio en Francia. Ollitas recorre esa historia con una mirada que atraviesa el desarraigo, la disputa política y la memoria.

En tanto que el sábado 2,a las 16 hs, María del Pilar Carabús presenta “Roma incendiada de verbos”, publicado por Editorial Autores Argentinos. La obra combina poesía y prosa para explorar las profundidades de la conciencia humana, el amor y la existencia. Con un lenguaje sofisticado y una observación aguda, Carabús teje una narrativa que desafía las convenciones e invita al lector a un viaje introspectivo y emotivo a través de diferentes escenarios y vínculos.

El domingo 3 de mayo, a las 15 horas, Gabriel Carrizo presenta “Riendas que sujetan”, publicado por Editorial Libella. El libro es un tejido de palabras e imágenes que abraza la memoria de Colpes, ese pequeño pueblo del noroeste catamarqueño que, como tantos otros, se va deshojando en sus propios días. El título nace de la voz de la abuela Sofía, quien recibía a cada visitante con una frase que hoy resuena como verdad: «Colpes no tiene riendas, pero sujeta.»

A las 16 horas, el historiador Jorge Perea presenta “Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño”, publicado por Editorial El Trébol. Profesor de Historia y doctor en Ciencias Humanas, Perea ejerce la docencia en la Facultad de Humanidades de la UNCA y es director académico de la Maestría en Historia Regional Argentina. La obra describe, a escala provincial, el accionar de la autodenominada Revolución Libertadora tras la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, pasando revista por los bastiones de la oligarquía local y mostrando, como señala el historiador Roberto Baschetti, «su juego antidemocrático y su irracionalidad puesta de manifiesto en cada una de sus acciones».

La participación de Catamarca en la FIL, continuará con una agenda cargada de presentaciones, música y charlas y toda su oferta bibliográfica en el stand Norte Cultura del Pabellón Ocre.