SE REALIZÓ EN RÍO DE JANEIRO DEL 27 AL 30 DE ABRIL

Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y del área de Turismo de SFVC, participó esta semana en Río de Janeiro del Foro Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) 2026, uno de los encuentros más relevantes de Iberoamérica en materia de innovación turística.

El evento de alcance internacional reunió a referentes del sector público, especialistas, empresarios y emprendedores vinculados al desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un modelo de gestión que promueve la incorporación de tecnología, sostenibilidad, accesibilidad e innovación para fortalecer la competitividad de los destinos y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

En la oportunidad, Catamarca se destacó por el primer premio que recibió la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca en la categoría «Tecnología y Gestión de Datos» durante la tercera edición de los Premios Iberoamericanos DTI (Destinos Turísticos Inteligentes).

El proyecto ganador, titulado «Innovación y tecnología aplicada al desarrollo turístico», logró destacar sobre otros seis destinos finalistas de Brasil, Colombia y Argentina. Este reconocimiento internacional fue recibido en representación de la ciudad por el coordinador del Observatorio de Turismo Municipal, Jorge Cejas; la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio; y la directora provincial de Promoción y Servicios Turísticos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Soledad Soria.

“Para la Provincia, desde el área de Turismo, fue muy importante acompañar y respaldar al municipio Capital en este reconocimiento internacional, que pone en valor el trabajo sostenido que se viene realizando en materia de innovación y gestión. Participar en el Foro Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes en Río de Janeiro nos permitió no solo visibilizar este logro, sino también posicionar a Catamarca a nivel internacional, generar vínculos estratégicos e intercambiar experiencias con otros destinos. Estos espacios de networking son clave para abrir nuevas oportunidades y seguir avanzando en un modelo de turismo inteligente, con impacto real en el desarrollo de nuestra provincia”, comentó Soledad Soria.

Sobre el foro

El FIDI fue organizado por el Instituto Ciudades del Futuro (Argentina), la Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Brasil) y con el apoyo de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes y SEGITTUR (España), y se consolida como el “evento inteligente” del sector, un espacio estratégico para compartir experiencias y proyectar nuevas oportunidades de negocio.

La agenda abordó de forma integral los pilares del modelo DTI: gobernanza, tecnología, innovación, accesibilidad y sostenibilidad en sus dimensiones ambiental y social, donde la conectividad aérea, facilitada por grandes operadoras globales, resulta vital para que estos destinos inteligentes sean accesibles y competitivos en el mapa internacional.

Durante el evento, se lanzó la tercera edición de la Certificación de Consultores y Auditores en el Modelo DTI, tomando como caso de éxito a la ciudad de Curitiba y la realización de un workshops, paneles y casos internacionales sobre financiamiento, innovación, inteligencia turística y transformación de destinos, y en la última jornada se realizaron recorridos inmersivos para analizar las soluciones de movilidad y experiencias conectadas que ya aplica Río de Janeiro.