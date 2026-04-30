CON 40 OBRAS DEL NOA
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, presenta las 40 obras seleccionadas para el 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca 2026. De un total de 212 postulaciones, el jurado eligió los trabajos que integrarán la muestra, que se inaugurará el lunes 18 de mayo en coincidencia con el Día Internacional de los Museos.
Esta edición por primera vez adquiere carácter regional, reuniendo la producción artística de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja
Tras la recepción y evaluación de los trabajos enviados por los postulantes, el jurado conformado por Marcela Cardillo (Buenos Aires), Raquel Zeitune (Tucumán) y Tomás Enrique Bree (Jujuy) seleccionó 40 obras en las disciplinas de pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura. Y en los próximos días anunciarán las obras ganadoras del salón.
Desde el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela destacaron el crecimiento del salón que, en su primera edición de carácter provincial, tuvo 30 inscriptos y 24 seleccionados; en su segunda edición -también provincial- tuvo 95 postulaciones y 51 obras seleccionadas; y en esta tercera edición y la primera de carácter regional, fueron 212 los artistas que postularon sus obras y finalmente 40 los seleccionados.
Artistas seleccionados
Catamarca cuenta con diez representantes en el salón: José María Rodríguez Velásquez, Viviana Raquel Averboch, María Leonor León, Lucía Belén Acosta Olivera, Marina Cubas, Javier José Pastrana, Almendra Acosta Galera, Gisela Dalla Vía, Ariel Alejandro Pacheco y Agustín Orquera.
De Tucumán se exhibirán las piezas de doce artistas: Mateo D’Amato Emiliano, Rocío Yulianna Avellaneda, Rodolfo Edgardo Soria, José Fabián Guelardi, Jessica Ivana Morillo, Laura Valeria Cannata, Karina Valeria Dicker, Eugenia Correa, Gustavo Escalante, Juliana Baum Ruiz, Damián Esteban Díaz y Daniel Roberto Ruiz.
Por Salta fueron seleccionados diez expositores: Santiago Álvarez, Sebastián Miguel, Paula Andrea Puca, Victoria Jaffe, Marianela Torino y Juliana García, Guillermo Leonardo del Milagro Plaza, Carolina Grillo, Claudia Lamas, Edgar Ulises Wallace y Patricia Alejandra Piccardo.
Jujuy estará representada por seis seleccionados: Virginia Chialvo Lasala, Gabriela Alejandra Ortega, Maiten Reynoso, Antonella Pérez Camacho, Agustín Begueri y Alejandro López.
Finalmente, La Rioja suma dos artistas a la muestra: Diana Guzmán y Diego Alexis Sarmiento.
Premios y menciones
Dentro de las obras seleccionadas, el jurado determinará los premios adquisición, por un monto total de casi $5 millones: primer premio de $1.700.000, segundo premio de $1.200.000, tercer premio de $1.000.000 y dos menciones adquisición de $500.000 cada una. Las obras premiadas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial. Junto a las ganadoras, todas las piezas seleccionadas serán exhibidas en la muestra.
La inauguración del 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca se realizará el domingo 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos.
Seleccionados:
Emiliano, D’Amato Mateo – Tucumán
Santiago Álvarez – Salta
Sebastián Miguel – Salta
José María Rodríguez Velásquez – SFVC – Catamarca
Rocio Yulianna Avellaneda – Tucumán
Virginia Chialvo Lasala – Jujuy
Viviana Raquel Averboch – Recreo – Catamarca
Diana Guzmán – La Rioja
Paula Andrea Puca – Salta
Victoria Jaffe – Salta
Rodolfo Edgardo Soria – Tucumán
María Leonor León – SFVC – Catamarca
Lucía Belén Acosta Olivera – Belén – Catamarca
José Fabian Guelardi – Tucumán
Jessica Ivana Morillo – Tucumán
Marianela Torino y Juliana García – Salta
Gabriela Alejandra Ortega – Jujuy
Laura Valeria Cannata – Tucumán
Marina Cubas – SFVC – Catamarca
Javier José Pastrana – SFVC – Catamarca
Maiten Reynoso – Jujuy
Almendra Acosta Galera – SFVC – Catamarca
Guillermo Leonardo del Milagro Plaza – Salta
Karina Valeria Dicker – Tucumán
Antonella Pérez Camacho – Jujuy
Gisela Dalla Vía – FME – Catamarca
Eugenia Correa – Tucumán
Diego Alexis Sarmiento – La Rioja
Ariel Alejandro Pacheco – SFVC – Catamarca
Carolina Grillo – Salta
Agustín Begueri – Jujuy
Claudia Lamas – Salta
Edgar Ulises Wallace – Salta
Patricia Alejandra Piccardo – Salta
Gustavo Escalante – Tucumán
Agustín Orquera – SFVC – Catamarca
Juliana Baum Ruiz – Tucumán
Damián Esteban Díaz – Tucumán
Daniel Roberto Ruiz – Tucumán
Alejandro López – Jujuy