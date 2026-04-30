CON 40 OBRAS DEL NOA

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, presenta las 40 obras seleccionadas para el 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca 2026. De un total de 212 postulaciones, el jurado eligió los trabajos que integrarán la muestra, que se inaugurará el lunes 18 de mayo en coincidencia con el Día Internacional de los Museos.

Esta edición por primera vez adquiere carácter regional, reuniendo la producción artística de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja

Tras la recepción y evaluación de los trabajos enviados por los postulantes, el jurado conformado por Marcela Cardillo (Buenos Aires), Raquel Zeitune (Tucumán) y Tomás Enrique Bree (Jujuy) seleccionó 40 obras en las disciplinas de pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura. Y en los próximos días anunciarán las obras ganadoras del salón.

Desde el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela destacaron el crecimiento del salón que, en su primera edición de carácter provincial, tuvo 30 inscriptos y 24 seleccionados; en su segunda edición -también provincial- tuvo 95 postulaciones y 51 obras seleccionadas; y en esta tercera edición y la primera de carácter regional, fueron 212 los artistas que postularon sus obras y finalmente 40 los seleccionados.

Artistas seleccionados

Catamarca cuenta con diez representantes en el salón: José María Rodríguez Velásquez, Viviana Raquel Averboch, María Leonor León, Lucía Belén Acosta Olivera, Marina Cubas, Javier José Pastrana, Almendra Acosta Galera, Gisela Dalla Vía, Ariel Alejandro Pacheco y Agustín Orquera.

De Tucumán se exhibirán las piezas de doce artistas: Mateo D’Amato Emiliano, Rocío Yulianna Avellaneda, Rodolfo Edgardo Soria, José Fabián Guelardi, Jessica Ivana Morillo, Laura Valeria Cannata, Karina Valeria Dicker, Eugenia Correa, Gustavo Escalante, Juliana Baum Ruiz, Damián Esteban Díaz y Daniel Roberto Ruiz.

Por Salta fueron seleccionados diez expositores: Santiago Álvarez, Sebastián Miguel, Paula Andrea Puca, Victoria Jaffe, Marianela Torino y Juliana García, Guillermo Leonardo del Milagro Plaza, Carolina Grillo, Claudia Lamas, Edgar Ulises Wallace y Patricia Alejandra Piccardo.

Jujuy estará representada por seis seleccionados: Virginia Chialvo Lasala, Gabriela Alejandra Ortega, Maiten Reynoso, Antonella Pérez Camacho, Agustín Begueri y Alejandro López.

Finalmente, La Rioja suma dos artistas a la muestra: Diana Guzmán y Diego Alexis Sarmiento.

Premios y menciones

Dentro de las obras seleccionadas, el jurado determinará los premios adquisición, por un monto total de casi $5 millones: primer premio de $1.700.000, segundo premio de $1.200.000, tercer premio de $1.000.000 y dos menciones adquisición de $500.000 cada una. Las obras premiadas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial. Junto a las ganadoras, todas las piezas seleccionadas serán exhibidas en la muestra.

La inauguración del 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca se realizará el domingo 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos.

Seleccionados:

Emiliano, D’Amato Mateo – Tucumán

Santiago Álvarez – Salta

Sebastián Miguel – Salta

José María Rodríguez Velásquez – SFVC – Catamarca

Rocio Yulianna Avellaneda – Tucumán

Virginia Chialvo Lasala – Jujuy

Viviana Raquel Averboch – Recreo – Catamarca

Diana Guzmán – La Rioja

Paula Andrea Puca – Salta

Victoria Jaffe – Salta

Rodolfo Edgardo Soria – Tucumán

María Leonor León – SFVC – Catamarca

Lucía Belén Acosta Olivera – Belén – Catamarca

José Fabian Guelardi – Tucumán

Jessica Ivana Morillo – Tucumán

Marianela Torino y Juliana García – Salta

Gabriela Alejandra Ortega – Jujuy

Laura Valeria Cannata – Tucumán

Marina Cubas – SFVC – Catamarca

Javier José Pastrana – SFVC – Catamarca

Maiten Reynoso – Jujuy

Almendra Acosta Galera – SFVC – Catamarca

Guillermo Leonardo del Milagro Plaza – Salta

Karina Valeria Dicker – Tucumán

Antonella Pérez Camacho – Jujuy

Gisela Dalla Vía – FME – Catamarca

Eugenia Correa – Tucumán

Diego Alexis Sarmiento – La Rioja

Ariel Alejandro Pacheco – SFVC – Catamarca

Carolina Grillo – Salta

Agustín Begueri – Jujuy

Claudia Lamas – Salta

Edgar Ulises Wallace – Salta

Patricia Alejandra Piccardo – Salta

Gustavo Escalante – Tucumán

Agustín Orquera – SFVC – Catamarca

Juliana Baum Ruiz – Tucumán

Damián Esteban Díaz – Tucumán

Daniel Roberto Ruiz – Tucumán

Alejandro López – Jujuy