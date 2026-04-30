La medida responde a la adhesión de los trabajadores del sector a la jornada conmemorativa, por lo que la suspensión del servicio será total durante ese día.

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de la Provincia, informó que este viernes 1° de mayo no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros en todo el territorio provincial, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

La medida responde a la adhesión de los trabajadores del sector a la jornada conmemorativa, por lo que la suspensión del servicio será total durante ese día.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los usuarios prever con anticipación sus desplazamientos y optar por medios alternativos de movilidad para evitar inconvenientes.

Por otra parte, desde la cartera provincial hicieron llegar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras en su día, con un reconocimiento especial a los choferes del transporte público, destacando su compromiso diario y el rol esencial que cumplen en la vida cotidiana de la comunidad.

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