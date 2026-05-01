Se llevó a cabo el Operativo Municipal de Evaluación (OME) en las tres escuelas del Sistema Educativo Municipal, una propuesta gestionada por el Equipo de Fortalecimiento Pedagógico de la Dirección General de Educación Municipal. el operativo se implementó en 2°, 3° y 6° grado.

El objetivo de esta evaluación es recopilar información significativa sobre los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de orientar la toma de decisiones pedagógicas y fortalecer las propuestas de enseñanza en cada institución.

Gracias a la implementación del OME, se pueden identificar dificultades, reconocer avances y comprender las trayectorias de aprendizaje de los alumnos. esta información es fundamental para diseñar e implementar intervenciones didácticas que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes, especialmente en las áreas de Lengua y Matemática.

Este operativo representa un paso importante e el compromiso del municipio por mejorar la calidad educativa y asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.