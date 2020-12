Reto viral (para ponerte a prueba): Encontrá el gato diferente en 30 segundos

17 diciembre, 2020 16:54

Uno de los desafíos visuales más difíciles de los últimos tiempos. En este reto viral solo hay encontrar al gato que es diferente al resto.

Todos los días surgen diferentes desafíos que las personas, muy aburridas o con suficiente tiempo libre, logran poco a poco superar. En esta ocasión se trata de un reto viral para encontrar al gato que es diferente al resto. Parece sencillo, pero es más complicado de lo que aparenta.

Este reto viral pone a prueba tu inteligencia y habilidades analíticas. A continuación te mostraremos tres imágenes formadas por diferentes gatitos, en cada uno de ellos hay uno diferente al resto del grupo, tu misión es intentar encontrar al felino diferente al resto.

Esto no sería un verdadero reto viral si no se pone un tiempo límite. La idea es localizar a estos traviesos gatitos en tan solo 30 segundos (aunque si es antes, mejor). ¿Sos una persona observadora? Si es así, esto no será nada para vos. Te dejamos la imagen para que puedas descubrir los detalles.

Te vamos a dar un consejo. Analizá muy bien los detalles de los cachorros, te ayudarán a encontrar la respuesta. Si no lo encuentra, vaya a la siguiente imagen. Eventualmente, revelaremos qué gato es diferente. Sobre todo formas, colores y texturas.

Puede que hoy no tengas muy afilado el sentido de la observación. Si querés podés volver a intentarlo. Seguro que si ves algunas de las imágenes una segunda vez encontrás fácilmente el error escondido por algún lado de la imagen. En el caso de que todavía no lo hayas localizado, tené paciencia porque en breve sabrás la respuesta final.

Ahora sí. Quizás querés corroborar si lo que encontrarte son precisamente los tres gatos que son diferente al resto en las tres imágnes. Quizás no lo lograste y simplemente te rendiste. Sea como sea, te damos la solución al reto viral para que puedas quedarte tranquilo con tu resultado.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube