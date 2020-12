Música

¡Desde el más allá, David Bowie sigue regalándonos música nueva! El 8 de enero, en el que habría sido su 74° cumpleaños, dos versiones inéditas estarán disponibles para el público por primera vez.

La primera es la versión de Bowie de “Mother”, el tema de 1970 de John Lennon. Esta versión se grabó originalmente en 1998 con Tony Visconti, el productor que trabajó con él mucho tiempo. Se suponía que iba a aparecer en una colección tributo a Lennon, pero el lanzamiento nunca llegó a buen término.

Mientras tanto también llega una versión de “Tryin’ to Get to Heaven “de Bob Dylan, extraída de su álbum ganador del Grammy de 1997 Time Out of Mind. Bowie también grabó esto en 1998 mientras trabajaba en su álbum en vivo LiveAndWell que salió al año siguiente.

Las nuevas versiones de Bowie se empaquetarán como un sencillo de siete pulgadas de dos canciones de edición limitada de Rhino Records.