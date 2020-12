Qué es de la vida de Victoria Vannucci, tras alejarse de los medios

17 diciembre, 2020 17:05

La ex mujer de Matías Garfunkel, Victoria Vannucci, compartió su felicidad en las redes por un premio que recibió su cadena de restaurantes.

En el 2016 Victoria Vannucci estaba en todos los medios del espectáculo por sus fotos con animales muertos en un safari. Las imágenes fueron tomadas en África mientras disfrutaba de unas vacaciones con su ex esposo.

A partir de ese momento la ex tenista profesional decidió realizar un cambio en su vida que la llevó a convertirse en protectora de animales. Además Victoria Vannucci esta viviendo en Estados Unidos con un nuevo emprendimiento.

Separada del empresario Matías Garfunkel, Victoria abrió una cadena de restaurantes de comida sustentable llamada Pachamama que tuvo una especial labor en Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus.

El local ayudó a los empleados de salud y a los pacientes con COVID-19, por lo que fue premiado por el gobernador de California. En su cuenta de Instagram, @vick_im, compartió fotos sobre el reconocimiento.

“Aquí en Pachamama estamos agradecidos a Nathan Fletcher y a la ciudad de San Diego por su continuo apoyo a los pequeños negocios en tiempos difíciles”, escribió la mamá de Indiana y Napoleón.

“Alabamos su arduo trabajo y toda la ayuda que nos brindan, desde el fondo de nuestros corazones. Gracias, estamos juntos y eso nos hace fuertes. Todo es amor en Pachamama”, publicó en otros de los posteos.

Recordemos que la ex mujer del Ogro Fabbiani se recibió de chef profesional y su cadena de restaurantes ya fue reconocida con varios premios como Best New Restaurante y Best Chef de California.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en Youtube