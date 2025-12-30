RATA BLANCA CELEBRA LOS 35 AÑOS DE MAGOS, ESPADAS Y ROSAS

CINE TEATRO,CATAMARCA.

ENTRADAS DISPONIBLES A TRAVÉS DE EntradaWeb.com.ar

La legendaria banda de hard rock Rata Blanca, uno de los referentes indiscutidos del rock en español en Argentina, Sudamérica y Estados Unidos, celebrará un hito en su carrera el próximo 8 de Marzo en Cine Teatro Catamarca,Catamarca

El concierto conmemora los 35 años de su icónico álbum “Magos, espadas y rosas”, un disco que marcó un antes y un después en la historia del rock

latinoamericano.

Lanzado en 1990, «Magos, espadas y rosas» se convirtió en un álbum fundamental del género, con clásicos inmortales como «La leyenda del hada y el mago», «Mujer amante» y «El camino del sol». Este trabajo no solo consolidó a Rata Blanca como

referente del hard rock en Argentina, sino que también los llevó a la cima del reconocimiento internacional, llevando su música a toda América Latina, España y Estados Unidos, donde dejaron una huella imborrable en la escena del rock.

El show del 8 de Marzo promete ser inolvidable: un recorrido profundo por este disco mítico junto a otras joyas de su repertorio. Será una oportunidad para revivir la magia de uno de los álbumes más icónicos del rock metal.