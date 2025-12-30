RATA BLANCA CELEBRA LOS 35 AÑOS DE MAGOS, ESPADAS Y ROSAS

CINE TEATRO,CATAMARCA.

ENTRADAS DISPONIBLES A TRAVÉS DE EntradaWeb.com.ar

La legendaria banda de hard rock Rata Blanca, uno de los referentes indiscutidos del rock en español en Argentina, Sudamérica y   Estados Unidos, celebrará un hito en su carrera el próximo  8 de Marzo en Cine Teatro Catamarca,Catamarca

El concierto conmemora los 35 años de su icónico álbum “Magos, espadas y rosas”, un disco que marcó un antes y un después en la historia del rock

latinoamericano.

Lanzado en 1990, «Magos, espadas y rosas» se convirtió en un álbum fundamental del género, con clásicos inmortales como «La leyenda del hada y el mago», «Mujer amante» y «El camino del sol». Este trabajo no solo consolidó a Rata Blanca como

referente del hard rock en Argentina, sino que también los llevó a la cima del reconocimiento internacional, llevando su música a toda América Latina, España y Estados Unidos, donde dejaron una huella imborrable en la escena del rock.

El show del 8 de Marzo promete ser inolvidable: un recorrido profundo por este disco mítico junto a otras joyas de su repertorio. Será una oportunidad para revivir la magia de uno de los álbumes más icónicos del rock metal.

Artículo anteriorCatamarca lanza ‘El Secreto Mejor Guardado’, para potenciar su proyección turística
Artículo siguientePase a planta permanente: nómina oficial
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor