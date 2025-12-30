La Provincia presentó oficialmente “El Secreto Mejor Guardado”, una campaña estratégica que busca consolidar la marca Catamarca, Argentina en el escenario nacional y potenciar su proyección turística internacional, fortaleciendo la identidad del destino y su posicionamiento diferencial.

La campaña parte de una premisa clara: en un país donde los destinos clásicos ya lo mostraron todo, Catamarca puede ser la sorpresa.

Un territorio no masivo, genuino y fuera del radar, ideal para quienes buscan descubrir algo distinto.

Hoy, el viajero no busca solo descansar: busca sentir diferente, conectar con la naturaleza, reencontrarse con lo simple y vivir experiencias reales.

Catamarca deja de competir con el ruido y la saturación de otros destinos, y ofrece una promesa de descubrimiento basada en su autenticidad, su tranquilidad y su poder de asombro.

El spot principal cuenta con la participación de los artistas catamarqueños Carafea y Valentín Vargas, que desde estilos distintos, representan una misma identidad y aportan sensibilidad, diversidad y raíz cultural a la campaña.

La narrativa se construye a partir de “los gestos que cuentan el secreto”, donde conviven dos miradas que se encuentran: los catamarqueños, con su serenidad, orgullo silencioso y la complicidad de quien vive rodeado de belleza todos los días y los visitantes, que reaccionan con asombro genuino y una emoción inmediata al descubrir paisajes imponentes, experiencias únicas y una mística que los sorprende.

Ese cruce emocional —cuando la sorpresa se encuentra con el orgullo de lo propio— es el instante en que el secreto deja de ser secreto.

La campaña se difundirá en plataformas y medios de todo el país donde millones de personas podrán descubrir el secreto mejor guardado de la Argentina.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Daiana Roldán, expresó: “Con esta campaña damos un paso estratégico para posicionar a Catamarca donde merece estar: en la agenda turística del país y del mundo.

Mostramos un destino auténtico, con cultura viva, artistas con identidad propia y paisajes imponentes que siguen sorprendiendo incluso a quienes vivimos acá.

Estamos orgullosos de este trabajo, porque nace desde Catamarca y expresa quiénes somos y todo lo que tenemos para ofrecer para seguir creciendo.”

Con esta acción integral, Catamarca inicia una etapa clave para consolidarse como un destino auténtico, emocional y diferente, preparado para recibir a viajeros que buscan experiencias que se sientan de verdad.

Catamarca, El secreto mejor guardado: https://youtu.be/0M6AUgxs13o