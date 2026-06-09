En diálogo con Catamarca Despierta, el director provincial de la Vivienda, Benjamín Burgos, destacó el éxito del operativo «Vivienda Más Cerca» realizado en el SUM del Loteo Parque Sur, donde una gran cantidad de vecinos se acercó para realizar consultas y gestionar trámites habitacionales.

Burgos remarcó la importancia de acercar el Estado a la gente y generar respuestas concretas para las familias catamarqueñas. Su compromiso y permanente trabajo al frente del organismo reflejan una gestión que busca estar presente donde los vecinos más lo necesitan.

Mirá la entrevista completa y conocé los detalles de una jornada que dejó un balance más que positivo,visitas,inscripciones,entre tantos hechos.