Una profunda conmoción sacude a Valle Viejo tras el trágico incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en la localidad de El Bañado.

Según las primeras informaciones, una mujer de 47 años y su hijo de 14 fallecieron luego de quedar atrapados por las llamas que consumieron gran parte del inmueble. El hecho se registró alrededor de las 4:15 de la mañana y las causas que originaron el fuego son materia de investigación.

Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron intensamente en el lugar para controlar el siniestro y asistir ante la dramática situación.

Desde Catamarca Despierta acompañamos con respeto y profundo pesar a los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas en este difícil momento.

PD : LA FOTO ES UNA IMAGEN ILUSTRATIVA