La República Federativa del Brasil comunicó este martes su decisión de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral con la República Argentina al rango de Encargados de Negocios y solicitó el regreso del embajador argentino a Buenos Aires. La medida fue transmitida por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño al embajador argentino en Brasilia durante la tarde.

Por medio de un comunicado de la Cancillería Argentina, se informó que el Gobierno argentino decidió tomar nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Ejecutivo brasileño, lamentando que Brasil opte por “continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”, según el comunicado oficial.

El Gobierno argentino reafirmó que las relaciones bilaterales deben estar guiadas por los intereses permanentes de sus respectivos pueblos y no por las necesidades políticas o personales de los gobernantes del momento. La política exterior de la Argentina, concluyó el comunicado, continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato popular.