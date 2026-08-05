El Gobierno de Catamarca dio inicio este lunes con las actividades oficiales para desarrollar un proyecto de cooperación internacional con el gobierno regional de La Libertad de Perú, orientado a entablar acciones de contribución y cooperación en la promoción de gestiones estratégicas para la gobernanza y la planificación de políticas.

El inicio de las actividades se produjo en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde el gobernador Raúl Jalil se reunió con la delegación del departamento La Libertad encabezado por Joana del Rosario Cabrera Pimentel, actual Gobernadora Regional, y Julio Chumacero, Gerente Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada. Junto al gobernador estuvo el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, entre otros funcionarios.

El proyecto de cooperación internacional se denomina «Conectando Territorios: Fortalecimiento de la Gestión de la Cooperación Internacional en Catamarca Mediante Mecanismos de Innovación y Articulación Multiactor», en el marco del Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur. Este tipo de acciones se denominan así para indicar la cooperación entre estados pertenecientes al sur global en una vinculación horizontal y de contribución mutua.

En el diálogo que mantuvieron con los funcionarios peruanos, se destacó que el objetivo central de la iniciativa entre Catamarca y el departamento La Libertad es el de fortalecer la gestión estratégica de la cooperación internacional a través del intercambio de experiencias y conocimientos en gobernanza colaborativa, en la planificación estratégica y para la formulación de proyectos de cooperación orientados a desarrollar políticas públicas que impacten en el desarrollo de las comunidades en ámbitos como la minería, industria textil, entre otros.

También se prevé la posibilidad de realizar entre ambos gobiernos una transferencia de conocimientos en buenas prácticas institucionales, un despliegue de capacidades para realizar diagnósticos territoriales y la posibilidad de realizar un intercambio de misiones técnicas de funcionarios.

Los participantes del encuentro subrayaron la necesidad actual tanto para Catamarca como para las diversas regiones de Perú, de incrementar las capacidades institucionales y contar con nuevas herramientas de planificación en políticas de gestión, como así también la oportunidad de consolidar las redes de colaboración entre gobiernos provinciales y de la región.