Valentín Herrera está jugando en el club del cual es hincha, Boca Juniors, por estos días con la categoría Séptima en el Adidas Cup Lima, Perú. El Xeneixe lleva dos partidos disputados en esta copa, donde primero goleó por 5 a 0 a Millonarios de Colombia, y en el segundo que se jugó este martes le ganó 1 a 0 a la Selección Regional de la FPF, con el único gol del encuentro que fue marcado justamente por Valentín.

Como si todo esto fuera poco, el catamarqueño fue elegido por la organización como la figura destacada del partido, donde publicaron que “Apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Gol decisivo para el 1-0 de Boca ante la Selección Regional de la FPF y 3 puntos en la bolsa”.

En marzo pasado, Valentín Herrera fue titular con el número 10 en Inferiores, anotó su primer gol oficial para el club y participó en Estados Unidos de un torneo internacional.

A finales de noviembre de 2024, Valentín con 14 años, pasó la prueba en Boca Predio y quedó como jugador del club. Herrera es un zurdo volante creativo, que sostiene la oportunidad de su vida para triunfar en lo más alto del fútbol.