La Secretaría de Salud, a través del Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana, estará presente el próximo miércoles 10 de junio en la Plaza Valle Chico (calle 29 entre Av. 12 y calle 14), de 14 a 17 hs, acercando servicios gratuitos para el cuidado de perros y gatos.

Vacunación antirrábica y desparasitación por orden de llegada.

Castraciones: los turnos deberán solicitarse en el lugar durante la jornada.

Una oportunidad para acceder cerca de casa a servicios fundamentales para la salud y el bienestar de nuestras mascotas. ¡Los esperamos!