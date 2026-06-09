La Secretaría de Salud, a través del Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana, estará presente el próximo miércoles 10 de junio en la Plaza Valle Chico (calle 29 entre Av. 12 y calle 14), de 14 a 17 hs, acercando servicios gratuitos para el cuidado de perros y gatos. 🐶🐱

💉 Vacunación antirrábica y desparasitación por orden de llegada.

✂️ Castraciones: los turnos deberán solicitarse en el lugar durante la jornada.

Una oportunidad para acceder cerca de casa a servicios fundamentales para la salud y el bienestar de nuestras mascotas. ¡Los esperamos! 🐾❤️

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